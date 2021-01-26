习近平与国际奥委会主席通话 称确保北京冬奥取得成功

中共总书记、中国国家主席习近平上周视察2022年北京冬奥的筹办工作后，昨晚又与国际奥委会主席巴赫通话，并称中国一定能够如期完成各项筹办任务，确保北京冬奥会取得圆满成功。

据中国外交部官网昨天发布的通稿，习近平在通话中首先指出，冠病疫情暴发以来，国际奥委会主动应对，全力维护奥林匹克运动团结稳定，为全球抗击疫情及促进奥林匹克运动持续健康发展作出了积极贡献。中国赞赏国际奥委会积极支持中国体育事业，将一如既往支持国际奥委会工作。

习近平接着表示，中国愿同国际奥委会及各国一道努力，为安全顺利举办东京奥运会、北京冬奥会作出努力。

习近平也强调，中国率先控制住国内疫情并实现经济复苏，为北京冬奥会顺利举办创造了有利条件。

他并说，中国严格落实防控措施，克服疫情影响，积极推动各项筹办工作稳步向前。目前，北京冬奥会场馆和基础设施建设取得阶段性成果，赛事组织工作有序开展，赛会服务保障工作全面推进，宣传推广持续升温，国际交流合作深入开展，可持续发展和遗产工作成效显著。

“相信在有关各方大力支持下，中方一定能够如期完成各项筹办任务，做好全面准备，确保北京冬奥会取得圆满成功。北京作为国际上唯一举办过夏季和冬季奥运会的‘双奥城’，将为国际奥林匹克运动作出独特贡献。”

根据通稿，巴赫在通话中则表示，在习近平坚强领导下，中国抗击疫情取得出色成绩，经济率先实现恢复，成为推动世界经济复苏的重要引擎。

他说，在中国政府高度重视和中国人民大力支持下，北京冬奥会各项筹备工作克服疫情影响，进展非常顺利。“国际奥委会支持中方举办一届绿色、共享、开放、廉洁的冬奥会理念，愿同中方共同努力，确保北京冬奥会成功精彩安全。”

巴赫最后指出，国际奥委会致力于维护奥林匹克精神，反对将体育运动政治化，愿同中国继续加强长期战略合作。

近期中国局部地区出现冠病疫情升温现象，河北省、黑龙江省、吉林省等地轮番出现大规模确诊病例，使得2022年冬奥会、残奥会能否如期举行引发关注。

对于疫情是否影响北京冬奥会，中国国家卫生健康委员会疾控局监察专员王斌本月13日称，保障好冬奥会，最关键的就是落实好常态化冬季的疫情防控措施。“尽管目前国内在不同地方有一些散发的疫情，但从全国来看，总体的疫情防控形势是好的。”

中国去年先后举办了国家雪车雪橇中心场地预认证活动，以及国际冬季单项体育联合会访华相关工作。王斌指出，这些工作为做好冬季赛事的准备，以及2022年北京冬奥会的疫情防控工作提供了有益的经验。