甘肃通报“敦煌防护林被毁” 称未发现林地大面积减少情况

甘肃省今天（26日）上午举行新闻发布会，称2000年以来未发现林地大面积减少，但通报林场乔木林地面积减少1000亩，承认存在砍伐活木情况，水资源节约利用不够，以及存在违规承租和协调不力问题。

综合澎湃新闻、央视新闻等报道，《经济参考报》20日经参调查栏目刊登文章，反映甘肃省敦煌市阳关林场防护林被毁问题。甘肃省委省政府高度重视，省委书记林铎、代省长任振鹤第一时间作出批示，立即成立调查组，对媒体反映的情况进行现场核查。

甘肃省人民政府副秘书长郭春旺介绍，阳关林场建场前，除少量依托阳关绿洲自然生长的林木外，大部分区域为戈壁和沙丘。根据敦煌市2000年调查资料，当年阳关林场实有防护林面积6500亩左右。经过历年卫星遥感资料比对分析，发现2000年以来，未发现林地大面积减少情况。

2018年至2019年间卫星遥感数据显示，林场范围内有3处面积约42.98亩的疑似林地破坏图斑，经现场核查，主要是阳关林场进行基础设施改造，新修砂石道路和U型灌渠、铺设管线灌线造成的，未发现砍树开垦葡萄园地情况。根据最新的卫星遥感数据测算，阳关林场区域内现有防护林面积6979亩。

他指出，媒体反映的“2万多亩林地”实际上是林场经营管理面积，“1.3万亩生态林面积”实际上包括林场乔木林地、灌木林地、苗圃地、葡萄园地和部分未成林造林地，以及道路、水域、建设用地等林场生产生活用地。

针对媒体报道的“肆意开荒葡萄园地”问题，郭春旺介绍，自上世纪70年代以来，阳关林场为改善职工的经济收入、积累林木管护资金，引进筛选包括葡萄在内的果树品种进行推广栽培，成为林场区域内农户的主要经济收入来源。根据调查，2006年林场承包改制时实有葡萄园地面积3304亩。通过卫星遥感资料比对，2006年至2011年间，葡萄园地面积没有发生变化。2012年，承租林地的敦煌葡萄酒业公司通过残次林改造，新建葡萄园地400亩。至此，林场实有葡萄园地面积3704亩。2013年以来，葡萄园面积再无增加。

同时，调查组还查阅了三次全国土地调查数据。1999年“一调”显示，阳关林场有水浇地1488亩，果园2688亩，共计4176亩；2009年“二调”显示，阳关林场有水浇地2亩，果园4452亩，共计4454亩；2019年“三调”显示，林场有水浇地19亩，果园4706亩，共计4725亩。从1999年至2019年，水浇地和果园面积增加549亩。扣除道路、沟渠、田埂等占地因素，土地调查数据和卫星遥感资料比对数据基本一致。

此外，调查组请求生态环境部卫星中心对阳关绿洲开展了卫星遥感监测分析，数据显示，2009年以来，阳关绿洲面积及植被情况没有明显变化。调查组还查阅了多年来水文监测资料，数据显示，从1983年开始，阳关地区西土沟流域水资源量总体稳定，且呈现小幅增加趋势。综合相关情况分析，阳关绿洲现状稳定，没有出现明显退化沙化现象，不存在威胁敦煌生态环境情况。

不过调查组也批评阳关林场管理比较粗放，日常工作存在薄弱环节，导致媒体反映的一些问题的发生。

调查组指出，林木抚育工作不够规范。阳关林场在林木更新改造中，将部分区域老化枯死的新疆杨等乔木采伐后，补种了梭梭、红柳等灌木树种，导致林场乔木林地面积有所减少，灌木面积有所增加，尤其是林地承租期间(也就是2007年至2017年间)乔木面积减少1000余亩。

其次，林木更新采伐管理不够到位。从现场调查的情况看，前一段时间阳关林场在雇佣工人采伐老化枯死树木时，因林场管理不严格，个别工人违规操作，将10余棵尚未完全枯死的行道树从底部锯断，锯断面可见明显的活木痕迹。

第三，调查组发现林场水资源节约利用不够。目前阳关林场均采取大水漫灌的方式，节水工作滞后，加之为保障农户种植葡萄用水，林地用水受到一定程度影响。

第四，存在违规承租和协调不力问题。2007年，阳关林场将5000亩林地分别出租给3家企业经营。调研组发现，林场出租林地审批程序不够规范，合同文本不够完整，特别是承租后管理没有跟上，导致承租期间林地更新改造和抚育工作不力。特别是敦煌飞天公司为发展鱼类养殖产业，在阳关林场上游的西土沟实施了拦洪坝、月亮湖、九连湖和十三条防洪坝等工程，将西土沟河截流改道，导致河道下段溢水泉眼被风沙封堵，影响了下游阳关林场农业生产和生态灌溉用水。