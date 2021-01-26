披露业绩致股价大涨 中兴通讯再遭控股股东大额减持

披露业绩致股价大涨后，中兴通讯再遭控股股东减持。1月25日收盘后，中兴通讯公告披露，当天收到控股股东中兴新通讯有限公司（下称：中兴新）的《告知函》，中兴新当天通过大宗交易方式共计减持中兴通讯2760.18万股，减持比例为0.59%。

据观察者网报道，中兴通讯上周五披露的2020年业绩快报显示，其年度营收重新回到千亿水平，第四季度单季净利润同比增长超过60%。受此消息影响，昨天（1月25日）该公司A股收涨5.4%，H股收涨收涨8.1%。

深交所网站显示，1月25日，中兴通讯出现49笔共计8.6亿元（人民币，下同，约1.76亿新元）大宗交易，成交价均为31.17元，较当天收盘价折价12.7%，买方为机构席位，卖方为国泰君安深圳华强北路营业部。

今天（26日）早盘，中兴通讯AH股双双低开逾1%。其中H股跌幅1.25%，市值为1093亿港元（约合187.3亿新元）。

根据中兴通讯公告，中兴新自2020年6月22日后至2021年1月25日期间，共通过大宗交易方式共计减持该公司7169.13万股A股，占中兴通讯总股本的1.55%。

除今年1月25日的减持外，中兴新还于去年7月1日减持中兴通讯4408.95万股，减持比例为0.96%。当天，中兴通讯出现50笔共计16.3亿元大宗交易，成交价均为36.92元。

本次变动之后，中兴新在中兴通讯的持股比例降至21.85%，仍为第一大股东。

启信宝信息显示，中兴新成立于1993年4月，法定代表人为韦在胜，注册资本1亿元，其股东包括深圳中兴维先通设备有限公司、西安微电子技术研究所、深圳航天广宇工业有限公司、珠海国兴睿科资本管理中心（有限合伙）等。

2019年以来，中兴新曾频繁减持中兴通讯，其中2019年3月通过大宗交易、持股换购ETF两次减持约1.2亿股，2020年4月和6月共四次通过大宗交易减持近7000万股，2020年7月和2021年1月两次通过大宗交易减持7169万股，共计涉及金额约84.9亿元。

根据2020年业绩快报，中兴通讯期内实现营收1013.8亿元，同比增长11.73%；国内和国际市场营收均实现同比增长；三大业务（运营商网络、消费者业务、政企业务）营收均实现同比增长。

不过，该公司期内实现归母净利润43.7亿元，同比减少15.18%。中兴通讯透露，这主要是由于2019年第三季度资产处置，带来一次性税前收益26.62亿元，较大增加2019年度净利润所致。

事实上，中兴通讯早在五年前便已实现千亿营收。2015年，该公司实现营收1001.9亿元，同比增长23%；归属母公司净利润32.1亿元，同比增长21.8%；国际市场营收近500亿元，占比47%。

随后的三年里，中兴通讯两次遭受美国巨额罚款，让其5年内实现2000亿营收的计划化为泡影。

截至2020年9月底，中兴通讯已在全球获得55个5G商用合同。去年12月30日，该公司董事长李自学在新年致辞中透露，2020年第三季度，中兴5G基站发货全球市场份额占比33%，全球排名第二。