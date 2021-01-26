中国实现地级以上城市5G全覆盖

中国工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国26日在北京透露，2020年全年中国新建5G基站超过60万个，实现所有地级以上城市5G网络全覆盖。

据中新社报道，赵志国在当天举行的发布会上介绍，2020年5G终端连接数突破2亿，多个行业抓紧5G商用带来的契机，加快产业数字化进程；5G+工业互联网项目超过1100个，5G+远程会诊在19个省份的60多家医院上线使用，5G+自动驾驶、5G+智慧电网、5G+远程教育等新模式新业态涌现。

谈及2021年5G发展工作重点，赵志国说，2021年计划新建5G基站60万个，在实现地级以上城市深度覆盖基础上，加速向有条件的县镇延伸，引导地方政府加大对5G网络建设支持力度，进一步落实5G站址、用电等相关政策，通过推进5G虚拟专网等多种方式，按需做好工业、能源、交通、医疗、教育等重点领域网络建设，实现更广范围、更多层次5G网络覆盖。

在提升应用创新能力方面，中国将培育5G+增强现实、5G+虚拟现实、沉浸式游戏等新兴消费模式，推进5G融入健康、养老、家政等生活服务，加快利用5G技术改造传统行业网络，优化生产流程，打造远程操控、质量检测、智能物流等典型场景，助力企业降本提质增效，实现绿色节能发展。

赵志国还说，要提升产业基础能力。根据5G国际标准R17、R18等版本的导入进程，加快网络切片、边缘计算、5G增强等关键技术研发部署，加快定制化、经济型5G芯片、模组、终端等关键产品和器件的研发和产业化进程。