董建华：中美可在处理疫情经济及气候变化合作

拜登政府上台后，有分析指中美过去几年不断下滑的关系或会缓和，中国全国政协副主席董建华因此建议，中美可在三方面合作，包括处理冠病疫情、经济以及气候变化。

综合香港电台，网媒“思考香港”报道，也是中美交流基金会主席的董建华，今天出席中美交流基金会与中国国际经济交流中心举办的网上研讨会时说，中美永远有意见分歧，包括贸易及经济政策，但同时也有好多合作，包括教育、体育等。不过，这种合作关系在过去几年消失。

董建华指出，中美两国过去几年以忧虑和拒绝取代合作，主要是因为美国对中国崛起缺乏理解及信任。但他强调，中国过去40年受惠于全球化，也会继续改革及开放。

他也提到美国新任总统拜登曾说有四大优先工作要做，包括应对疫情、经济、气候变化和种族不公义，中美至少在首三项可以共同努力，认为两国应携手加速发展，分发安全的疫苗给全世界，同时让贸易关系回到正常。

据报道，董建华也引述引述中国国家主席习近平说，中国保证做世界和平的建设者、全球发展的贡献者。

习近平昨晚在世界经济论坛达沃斯议程对话会上呼吁摒弃意识形态偏见，他并多次不点名严批美国，警告动不动就搞脱钩、断供、制裁，只能把世界推向分裂甚至对抗。

习近平在对话会上发表特别致辞提出，需要解决好这个时代面对的四大课题，即加强宏观经济政策协调、摒弃意识形态偏见、克服发达国家和发展中国家发展鸿沟，以及携手应对全球性挑战。

这是拜登上星期宣誓就职后，习近平首次对外发表重要讲话。全篇讲话虽然没有指明任何一个国家，但是对美国喊话的意味非常明显，并且意有所指。