林郑：任何方法选出特首都会由中央委任

香港特首林郑月娥今天说，她不想参与争论特首应否改由协商产生，但强调无论特首如何产生，香港作为特別行政区都要直接向北京中央政府负责，而特首也由中央政府委任，任何方法选出来都会由中央委任。

香港前特首梁振英上周提到行政长官可由协商产生，立法会前主席曾钰成认为“是退步而不是进步”；梁振英随后两度撰文不点名反驳曾钰成，指出“实际情况是制定产生办法的大前提”，并强调无论是何种产生办法，候任特首都要由中央政府来任命。

综合香港电台、《星岛日报》、“东网”报道，林郑今早被记者询问有关议题时说，目前社会上有很多人争论这个议题，但她自己不想参与争论。

不过林郑强调，按照她的理解，即使未来特首改以协商产生，其过程仍须符合《基本法》第45条及附件一的要求，认为有关改动涉及修改《基本法》附件一的内容；但她重申，无论特首透过哪一种方式产生，特首须向中央政府及香港特区“双负责”，最终均须由中央任命。

此外，林郑也批评，美国上届政府以港府实施《香港国安法》为由，对香港部分人士及企业等实施制裁，既不合理亦站不住脚。她强调，每个地方都有义务保护国家安全，而香港作为中国的特別行政区，2019年更发生极端暴力事件，因此必须制订《国安法》。

香港特首回归以来都是由一个选举委员会选举产生，虽被泛民主派批评为小圈子选举，若改由协商产生，显然是香港民主进程的逆转。

有分析指出，在2019年暴发的反修例抗争后，外界相信北京正致力把泛民主派力量排除在香港管治架构之外，包括不让他们透过选举委员会参与选出特首。