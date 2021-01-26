报告：中美之间整体投资规模远大于官方数字

位于华盛顿的美中关系全国委员会今天（26日）发布的一份报告显示，中美之间的总体投资规模比官方数字所反映的要大得多，突显在两国关系冷淡之际美国总统拜登的外交政策团队面临的挑战。

据路透社报道，荣鼎咨询(Rhodium Group)的副总监Adam Lysenko表示，如果领导人继续把世界上两个最大的经济体割裂开来，“各类人都将蒙受巨大损失”。

荣鼎咨询撰写的该报告由美中关系全国委员会发布，该委员会是由商业和外交领袖组成的有影响力的华盛顿组织。

报告估计，截至2020年底，美国投资者持有中国实体发行的1.2万亿美元股本和债务证券，是美国财政部官方数据所显示水平的五倍。该报告称，其中的大多数差异是由于中国公司“利用复杂的法律结构从避税天堂发行股票并在美国交易所交易”。

同时，中国持有美国债券一度高达2.1万亿美元，比官方数字高出36%。形成这一差距的主要原因在于“官方数据来源中对股权投资分类不准确，因为投资者为绕开北京方面的资本管控而动了些手脚，或者利用香港作为投资媒介，”报告称。

不过，Lysenko称，由于资本管控的原因，两大经济体之间的金融一体化程度也较低。他表示，倘使政策放松的话，两国合计证券投资规模将超过9万亿美元，目前仅为3万亿左右。

拜登上任还不到一周时间，其外交政策和贸易团队继承了前任特朗普政府留下了一系列强硬政策。

去年11月颁布的一项行政令要求美国投资者不得投资44家据称与中国军方有关的企业，但执行机构的声明彼此矛盾，弄得投资者无所适从。

几乎没有投资者认为新政府会迅速撤销任何一项禁令，政府官员也没有给出任何官方指引。