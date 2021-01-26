中国政府和国企清偿拖欠民营的1865亿人民币

中国工业和信息化部透露，通过近两年多开展集中清欠行动，截至2020年12月底，已累计清偿政府部门和大型国有企业拖欠民营企业和中小企业逾期欠款8500多亿元（人民币，下同，1745.4亿新元）；2020年全年清偿拖欠民营和中小企业账款1865亿元。

据中新社报道，中国工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌介绍，该部门督促指导各地推进清欠工作，如推动清偿100万元以下的无分歧账款到2019年底前完成，500万元以下的无分歧账款2020年6月底前完成，还建立了大额欠款挂牌督办制度。

另外还建立了投诉平台，截至2020年12月底，全国已累计督办企业投诉问题线索3万余件，解决了一批民营和中小企业长期被拖欠问题。

黄利斌说，历时两年多的清欠专项行动取得阶段性成效，解决了过去多年累积的欠款存量，建立了清欠工作相关法律规章制度。但也要看到，拖欠问题成因复杂，涉及不少体制机制问题，在当前疫情冲击和经济面临下行压力的形势下，预防新增拖欠仍面临不少困难和挑战。

黄利斌说，工信部将落实《保障中小企业款项支付条例》，完善预防和解决拖欠中小企业账款的长效机制，例如落实约束惩戒措施，对存在问题的政府部门严格落实限制措施，强化国有企业拖欠问责；推动市场化手段化解拖欠问题，支持中小企业通过供应链票据贴现、标准化票据等多渠道融资等。