日媒：台积电等拟涨车载半导体价格15%

日媒透露，由于全球半导体短缺，台积电等台湾半导体大厂考虑调涨价格，涨幅最高达15%，主要是车载半导体。

据日经中文网今天报道，正在商讨涨价的台湾半导体企业，包括世界最大半导体代工厂商台积电的子公司、涉足车载半导体的世界先进积体电路，以及联华电子（UMC）等。

报道指出，这些台湾企业已向荷兰恩智浦半导体（NXP Semiconductors）和日本瑞萨电子等专门涉足汽车半导体的欧日半导体厂商，探询涨价的意愿。

瑞萨等已向各汽车企业等提出涨价要求。如果作为代工方的台湾企业实施涨价，进一步的涨价也难以避免，对汽车企业的收益造成打击的可能性很大。

报道也说，台积电等的涨价最快从2月下半月至3月分阶段实施，预计涨价幅度最大达到15％左右。主因除了是全世界半导体缺货之外，新台币兑美元汇率在过去1年里迅速升值约6%也是涨价的原因。

台湾半导体厂商去年秋季以后也曾涨价10至15%，当时旨在应对汽车增产的追加订购和紧急订购。如果今年2月再度涨价，将是继去年秋季之后的罕见的大幅涨价。

一般来说，汽车厂商和汽车零部件厂商（包括半导体）通常每年进行一次谈判，汽车企业以“降低成本”等名义要求降价2至3%。报道说，这成为汽车企业的收益来源。

不过，此次的局面是，涉足半导体的零部件厂商向属于客户的汽车厂商提出涨价要求，逆转原本的价格主导权；这可以看出此次的半导体短缺的严重性。作为半导体的最终用户，汽车企业今后将面临半导体短缺导致的减产以及制造成本上升这两个问题。

据报道，车载用半导体的短缺尤其严重，已发展到德美日政府请求台湾政府进行增产协助的罕见事态，这可能是台湾厂商考虑大幅涨价的背景因素。

报道分析，从半导体行业整体来看，存在今后涨价迅速扩大的风险。不仅是汽车，在个人电脑等家电产品领域，今后在供应短缺加强的同时，还存在涨价迅速实施的可能性。

