中国官媒：别让大律师公会的偏见破坏香港法治

香港大律师公会新一届主席夏博义表示“希望特区政府修订香港国安法部分条文”，中国官媒《人民日报》发文批评说，不应该让大律师公会的政治偏见破坏香港法治。

据《人民日报》26日发表的文章，文中指出，夏博义之言丧失了法律人基本的专业和理性，香港国安法是由全国人大常委会制定的全国性法律，地方根本没有修改香港国安法的权力。讲出“希望特区政府修订香港国安法”这样的狂妄之语，显然是没有摆正自己位置，专业素养也令人抓狂。

文章批评说，作为一个法律专业协会，大律师公会本应以法论法论事，但是近年来，该会立场趋向政治化，不断利用自身话语权和社会影响力，助长祸港乱港活动。

文章回顾反修例运动说，大律师公会多次发布声明，将矛头对准特区政府和香港警察，事实上沦为了“煽暴者”“纵暴者”。国安立法以来，大律师公会的一些人，故意歪曲解读，企图阻止香港国安法顺利实施。“人权自由”“司法独立”，俨然成为他们包装政治立场的外壳、谋求政治利益的工具。

文章指出，大律师公会此行不仅严重背离法治精神，也严重挑战“一国两制”原则底线，其声誉和公信力不断受损。文章最后警告说：“以法治之名肆意玷污、践踏法治，不可能蒙骗真心希望香港发展稳定的民众。奉劝大律师公会不要丢掉了职业素养和专业精神，让政治立场先行甚至凌驾法律之上，更不要与“揽炒派”和外国反华势力沆瀣一气，成为香港法治秩序的破坏者。”