民调：蔡英文满意度下降

台湾中华民意研究协会26日公布民调显示，台湾总统蔡英文施政满意度近58%，与该协会去年8月的民调满意度相比下降了10个百分点，主因是近期“莱猪”（含瘦肉精猪肉）进口及疫情紧张引起广泛的探讨，影响蔡英文的支持度。

据香港中通社报道，台湾中华民意研究协会理事长、台湾大学政治学系教授黄旻华分析说，整体来看，蔡英文的满意度往下掉，是因近期“莱猪”进口及疫情紧张所影响；尽管幅度不大，但若单就“莱猪”进口来看，接受蔡英文元旦谈话，即希望民众能体谅政府的比例则只有44%，低于不接受的比例49%。

至于支持“公投拒莱猪”的调查上，有58.9%的民意不同意“添加少量瘦肉精的猪肉是无毒的”，且支持“莱猪”进口应透过“公投”决定的民众高达67.7%，不支持的只有26.7%；显示民众对于“莱猪”进口的决策过程有很多疑虑，即当局在没有充份沟通下片面决定这项重大决策，缺正当性，因此普遍支持应透过“公投”来展现民众的政策偏好。

另外，除了“莱猪”进口的决策过程欠缺正当性以外，对进口后的当局配套措施，民众同样缺乏信心，有近57%民众担心吃到瘦肉精，超过52%的民众不认为当局能在进口“莱猪”后替民众把关食品安全。

黄旻华提到，正由于民众对于“莱猪”进口的决策及配套措施有广泛的疑虑，针对外传当局将于近期开放日本核灾区食品进口，绝大多数的民众采取反对的态度，不同意进口的比例为71.8%。