陈智思：大陆新移民将能抵冲部分出走英国的港人

英国政府将从本周日（1月31日）起接受持有效英国国民（海外）护照（BNO）的香港人申请特别签证在英居留。对此，香港行政会议召集人陈智思认为大陆赴港移民将能抵冲部分外流港人，影响会小于预期。

从本周日起，符合资格的港人可向英国政府申请为期两年半或五年期签证，持有新签证的港人可移居英国求学和工作；只要符合英国就业法例，并具有适当技能和资格，几乎可以担任任何工种，并有权选择申请永居。

据彭博社统计，香港目前有约290万持有或符合申请BNO护照的居民及亲属。

英国公布放宽BNO身份香港人到英国定居的政策文件之后，北京已经公开警告或将不承认BNO护照。

据彭博社报道，陈智思昨天（25日）不认为英国的新政将导致大量港人离开香港。英国内政部此前预计，开放香港人BNO移民渠道之后第一年至少会有15.4万人入境，而2026年之前可能有25.8万至32.2万人移民。

陈智思认为，这些一开始离开的港人最终会返回香港，或接下来将有新移民进入香港。

陈智思指出，目前已有一大批有才能的大陆移民填补离开的港人。他称那些选择移民的港人属于不信任大陆、或为子女寻求更好的教育资源、或觉得自己缺少竞争力的人群。

“如果你看看现在的外企，他们的客户都在大陆，所以他们都聘请从大陆来香港的职员，能怪他们吗？”

陈智思承认，现在已经有部分港人开始移民，但认为从大陆赴港的新移民将能减少人口净流出，同时也强调部分港人在局势平息后就会回流。他直言，自己不认为最终选择离开香港的人数会如预期一样多。