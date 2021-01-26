前中国副总理：中美应开展谈判取消高额关税

前中国国务院副总理曾培炎1月26日表示，中美应该开展新一轮的经贸谈判，尽快取消贸易战以来相互加征的高额关税。

据香港中通社报道，曾培炎在“香港中美论坛”上说，近几年中美关系陷入前所未有的困境，一个重要原因是美国对华存在着战略疑虑和焦虑，认为发展起来的社会主义中国必然成为一种威胁，两国将不可避免地会落入“修昔底德陷阱”。

曾培炎说：“我认为以这种冷战思维和意识形态的偏见来看待和处理中美关系是完全错误的，其后果也十分危险。”他指出，不同的社会制度完全可以做到和平共存，共同进步。而时代变化颠覆了“修昔底德陷阱”理论的利润基础。

曾培炎说，中国是现有国际秩序的参与者和贡献者，而不是挑战者和破坏者。现行的国际秩序存在着一些不适应形势变化的地方，但中国主张对其进行改革和完善，绝不是另起炉灶。

他又指，美国总统拜登宣誓就职，希望美方能够以此为契机，调试思维和行为模式；希望通过重启和完善中美多层次的交流机制，积累互信；通过重塑中美经贸关系，夯实互信；通过全球治理合作，深化互信。

他提到，中国与其他14个亚太国家签署RCEP（区域全面经济伙伴关系协定），与欧盟也完成中欧投资协定的谈判，幷表示积极考虑加入CPTPP（全面与进步跨太平洋伙伴关系协定），表明中国推行结构性改革和制度性开放的决心。

他说：“中美应该秉持积极合作的态度，在全面客观评估第一阶段经贸协议的基础上，开展新一轮的经贸谈判，尽快取消贸易战以来相互加征的高额关税，取消不合理的投资限制，抓紧重启BIT（双边投资协定）谈判，推动中美经贸关系重回正轨。”