汇丰料中国南下香港投资的资金规模将破纪录

汇丰一份最新研究报告指出，中国大陆基金市场蓬勃发展，投资者纷纷涌入香港捡便宜货，预计今年南下资金规模可能达到破纪录的8000亿元人民币（下同，约1600亿新元）。

据路透社报道，汇丰前海证券A股策略主管Bob Liu在报告中称，去年大陆共同基金经历最佳的一年，发行额超过3万亿元，而这个趋势延续至今年，估计首季度发行的基金数目达139只，募资可能达7000亿元，当中约一半可循港股通投资于香港市场。

他说：“内地现金的激增已经引发香港市场成交金额创历史新高，根据我们最乐观的预测，今年第一季南下资金可能达到3500亿元，全年计达8000亿元即比去年增长32%。”

该行认为，2015至16年也曾出现大陆资金大规模流入香港的情况，但当时是受到不受监管和高杠杆投机金钱驱动。今轮南下资金流入更具持续性，原因是投资者为应对人口老龄化而拨出更多资金作退休之用，同时也考虑到海外股市敞口偏低。

汇丰并指出，稀缺性和价值是大陆资金首选的投资标的，这包括在中国A股市场供不应求的互联网和创新药类公司，也包括估值较A股有较大落后的港股，尤其是那些受美国制裁或摘牌阴霾笼罩而被抛售的股票。

汇丰列出过去一个月南向资金净流入最多股票，首五位分别是腾讯、中移动、中海油、中芯国际及美团。

