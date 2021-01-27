住建部赴沪深调研 要求坚决遏制投机炒房

沪深等一线楼市迅速升温引发监管层关注，中国住建部副部长倪虹带队赴上海、深圳等地调研督导房地产市场情况，他强调要采取针对性措施，引导好预期，坚决遏制投机炒房。

据路透社报道，倪虹表示，中央经济工作会议再次强调了要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，并将“解决好大城市住房突出问题”作为2021年度重点任务之一。

“城市政府要充分认识保持房地产平稳健康发展的重要性，毫不动摇坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的手段，切实落实城市主体责任。”

他强调，要坚持问题导向，发现问题及时出手，采取针对性措施，引导好预期，坚决遏制投机炒房；要以稳地价、稳房价、稳预期为目标，增强工作积极性、主动性、创造性，确保房地产市场平稳健康发展。

京沪深近日或出台调控组合拳、或表态打击违规资金入楼市，表示会履行好房地产市场调控主体责任。

北京市住房和城乡建设委员会党组书记王飞本周表示，打击恶意炒作和违规资金进入楼市，是今年整顿房地产市场秩序的重中之重，近期就将开展专项行动；要注重防范化解房地产市场的风险，持续加大对违法违规行为保持高压执法态势。

上周四(21日)晚间上海对本已严格的调控政策再打数个补丁，包括打击假离婚购房、提高增值税征免年限等，尽管力度上谈不上重磅，但政策意味深远：浇一浇过火的上涨预期，警告投资客的狂欢可以落幕了。稍后上海又首次规定法拍房限购。

深圳市住房和建设局1月23日发布“关于进一步加强我市商品住房购房资格审查和管理的通知”八条举措，明确提出严查购房人身份和资金来源、若违规三年不能买房。

最新房价数据显示，2020年12月中国楼市整体延续微涨态势，同比涨幅续创近五年最小，环比升幅则持稳；但继深圳后，一线城市北京、上海和广州楼市也迅速升温，二手市场成交尤其火热，主要归因于调控长期抑制后的需求爆发，尤其是学区房需求明显上升。



