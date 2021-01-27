中韩首脑通话 商定为促成习近平访韩保持沟通

中国国家主席习近平昨晚同韩国总统文在寅通电话时指出，去年两国贸易逆势增长，希望双方落实加快发展战略对接、深化重点领域合作的共识，并加快完成中韩自由贸易协定第二阶段谈判。同时，双方商定继续为促成习近平访韩保持紧密沟通，并重申中韩两国在维护韩半岛和平方面发挥的作用十分重要。

综合新华社和韩联社报道，习近平指出，去年以来，冠病疫情全球大流行和世界百年未有之大变局交织，国际和地区形势深刻演变。中韩两国同舟共济，携手努力，推动各领域交流合作取得丰硕成果，特别是双方推出行之有效的制度性安排，树立合作抗疫典范，充分体现了中韩战略合作伙伴关系的高水平。这是中韩领导人时隔8个多月首次通电话。

习近平说，双方要继续用好联防联控合作机制和“快捷通道”，服务两国疫情防控和经济发展，助力地区和国际抗疫合作。

习近平指出，明年是中韩建交30周年，双方将正式启动中韩文化交流年。希望双方用好中韩关系未来发展委员会平台，规划未来发展，推动中韩战略合作伙伴关系迈上新台阶。

习近平强调，中韩互为重要合作伙伴。去年两国贸易逆势增长，印证了中韩合作的互补性和巨大潜力。希望双方认真落实我们就加快发展战略对接、深化重点领域合作达成的共识，不断拓展互利合作，推进高质量融合发展。

习近平还说，要加快完成中韩自由贸易协定第二阶段谈判，推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效和中日韩自由贸易区建设加速进行。中方愿同韩方就国际事务加强协调，共同致力于维护多边主义和自由贸易。

青瓦台发言人康珉硕昨天在简报中表示，文在寅感谢习近平去年11月派中国外长王毅访韩表明坚定不移的访韩决心。

文在寅希望中国在通过对话解决半岛问题方面发挥建设性作用。习近平表示，中方支持韩朝、朝美对话，中方重视韩国为政治解决半岛问题发挥的作用。习近平认为，从朝鲜劳动党八大阐明的对外立场来看，朝方没有关闭对美、对韩对话之门，半岛局势总体稳定。

文在寅还在通话中就24日习近平发来庆生贺信表示感谢。习近平在贺信中强调了韩中关系发展的重要性，并表示希望携手文在寅进一步推动两国关系发展。文在寅回信称，希望今年也能与习近平一道努力发展韩中关系、增进韩半岛和平。