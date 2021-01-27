崔天凯：美国应恢复大国要有的样子

中国驻美大使崔天凯指出，美国最应该恢复的，就是大国要有大国的样子。能不能接受中国这个跟它很不相同的国家发展起来以及尊重中国人民追求美好生活的权利，这是个根本性的问题。

根据央视新闻客户端，崔天凯在接受一档电视节目访问时说，大国要有大国的智慧、大国的自信、大国的乐观、还要有大国的勤奋。

对于白宫发言人称美国新任总统拜登将用“耐心”面对中国，崔天凯表示，有耐心当然是好事，希望美方能好好回顾、反思最近这些年的对华政策，找到问题症结所在，确实采取一个积极的、建设性的、向前看的、符合当今世界实际的对华政策。

崔天凯认为，光有耐心还不够，还要有理性，还要有诚意。“白宫发言人基本上把中美关系定义为战略竞争关系，对中国内外政策的一些看法不是那么准确，”崔天凯希望美方能够用耐心客观认识中国、认识当今世界、认识中美关系。

崔天凯还说，中美之间如果想发展健康稳定的关系，要明确回答一个根本问题：两个历史文化、社会制度很不相同的国家能不能、要不要和平相处，聚焦合作，管控分歧，来真正造福两国人民和国际社会；对于美国来说，能不能接受中国这个跟它很不相同的国家发展起来，能不能尊重中国人民追求美好生活的权利，这是个根本性的问题。

他强调，换谁当总统都要回答这个根本问题，如果对这个根本问题有一个清晰、明确、积极的回答，两国关系当中的具体问题都能找到解决办法。

崔天凯还就大家关心的留学问题回答说，到哪里留学应该是同学和家长根据需要和客观条件做出权衡和选择。美国的科技和教育水平在世界上还是领先的，美国还有很多地方值得学习借鉴。

崔天凯相信美国还会成为留学目的地之一，“我们的态度应该是既不盲目崇拜，也不盲目排斥，不管到什么地方留学，目的是要做更好的自己，而不是把自己变成别人。”

中国驻休斯敦总领馆和美国驻成都总领馆关闭一事，崔天凯回应说，解铃还需系铃人，美方应该表示出善意，现在拜登政府刚刚上任，双方还没有开始讨论这个问题。

崔天凯表示，中美相互之间关闭总领馆并不是中方要做的，也不是中方第一个做的，“先做的人是不是应该采取纠正的行动？”

崔天凯还说，中方历来反对所谓的贸易战，“如果有人一定要把贸易战强加给我们，我们也不怕，可以奉陪到底。”

他指出，美国商界人士普遍希望两国关系尽早重回正轨，给双方企业一个正常的、有利的营商环境。中方一直在积极为双方正常经贸关系做出努力，“尽管美国强加给我们关税战、贸易战，尽管有疫情影响，但我们的改革开放从来没有停步，我们的营商环境不断在改善，这在美国工商界也是有公论的。”

至于中美关系是否已到谷底，崔天凯认为，这完全取决于双方做出什么样的政策选择，如果有一方一定要做出错误的选择走向对抗，情况会比现在更坏，“但我们应该向好的方向努力。”

崔天凯说，中美关系变化是绝对的，不变是相对的，关键是往哪个方向变化，这取决于双方能不能相向而行，是否能对中美关系战略框架达成一定共识，取决于美国新政府究竟出台什么样的政策。

崔天凯表示，从长远的历史角度看，中美之间只有“合作”这个唯一正确的选择，只要双方能够做出这样的选择，坚定不移地克服困难，朝着这个方向努力，中美关系应该能够迎来一个光明的前景。