美商务部长提名人：积极打击中国不公平贸易行为

美国总统拜登提名的商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）表示，美国必须采取“积极”步骤对抗中国“不公平”的贸易行为，同时还必须投资美国制造业使之回归国内。

据彭博社报道，雷蒙多周二在参议院商务委员会提名确认听证会上说：“中国显然有违反竞争的行为，向美国倾销廉价钢铁和铝，损害了美国工人利益，损害了我国企业的竞争能力。”她说，如果提名得到确认，“我计划非常积极地帮助美国人民与中国不公平的行为作斗争。”

此言与拜登政府其他官员的讲话相互呼应，他们暗示将部分延续前总统特朗普时期对中国的强硬经济政策，不过目前为止都未透露具体细节。财政部长珍妮特·耶伦上周说，美国“准备动用全部工具”来解决诸如“倾销产品、设立贸易壁垒以及非法向企业提供补贴”之类的行为。

雷蒙多及其团队将接手针对中国科技公司的诸多执法行动。其中最引人注目的是特朗普政府对华为的出口禁令。根据这项禁令，美国公司必须获得政府许可才能向华为出售美国技术和知识产权。

雷蒙多回答提问时没有明确承诺把华为保留在需要申请许可的清单上。她表示会就此事征询意见，并基于国家安全做出评估。

雷蒙多还说：“我们绝不允许中国人或任何人有进入我们网络和以任何方式损害我们国家或经济安全的后门”，“我将竭尽所能以大胆手段最大程度上保护美国人民和我们的网络不受中国干扰，或挡住从后门渗透进我们网络的影响，（包括）华为，中兴通讯或其他任何公司。”

雷蒙多还表示：“我们需要投资于国内制造业创新和科技。”雷蒙多把制造业就业“带回”美国的目标呼应了特朗普的政策，尽管事实证明特朗普的目标难以实现。美国制造业就业人数在12月为1230万，与4年前相比几乎没有任何变化。20年前的数字高于1700万。