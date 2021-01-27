字节跳动支持的游戏公司股价飙升

中国两大科技巨头新年伊始公开“对阵”，一家名不见经传的游戏公司的股票创出有史以来最大涨幅，而执掌这家公司、38岁的黄一孟也因此成为了新的亿万富豪。

据彭博社报道，黄一孟 麾下的心动公司股票在2021年首个交易日上涨24%，而就在这之前由于收入分成比例纠纷，华为从其应用商店中暂时全面下架了腾讯游戏。在这两大巨头之间显现裂痕迹象之际，投资者纷纷涌向了由创建手游分享社区TapTap的字节跳动支持的心动公司。

这个罕见事件引发了此前就已酝酿的对华为等应用商店对开发者收取50%分成作法的不满情绪，而且也凸显了TapTap的关键吸引力：它是由广告支持，玩家和发行商都是免费使用。

目前，黄一孟希望借助这次抗争的力量并挑战规模300亿美元（264.99亿新元）中国手游市场的现状。已经有诸如Genshin Impact等游戏登陆心动公司的平台，该公司致力于吸引更多对腾讯以及华为和小米等硬件厂商在游戏开发和发行上牢牢把控感到失望的开发商。

作为心动公司联合创始人兼首席执行官的黄一孟在接受采访时说，越来越多的创作者会出来，会对传统发行渠道说“不”，因为他们不需要为出售优质内容而付钱；从反垄断的角度来看，企业利用硬件来将用户困在其生态系统中的风险应该是关注的问题。

这番话不仅是嘴上说说而已。2020年最热门手游之一《帕斯卡契约》选择TapTap作为其在中国的独家安卓版分销合作伙伴。制作人杨洋称，巨人网络开发的这款角色扮演暗黑动作手游已经在全球范围内销售超过105万份，其中半数是在TapTap，其余来自iOS应用商店和Google Play。

杨洋说，这款游戏的推出正遇到TapTap快速发展，时机完美。他表示，如果有人想跟你合作而不赚你钱，就说明他们真心在乎你的产品，这样的游戏发行方式具有颠覆性。

TapTap崛起也得益于全球政府、消费者对控制软件经济的少数移动巨头日益不满。中国政府已经为遏制腾讯、阿里巴巴等前几大互联网公司而开展整顿。监管机构尚未对游戏平台出手，但中国安卓应用商店抽成50%的规定让苹果和谷歌30%的抽成都相形见绌，加剧了大大小小游戏制作方的不满。

在这种背景下，TapTap去年上半年用户增加52%，心动公司股价自2019年末在香港上市以来已上涨大约470%，该公司市值达到37亿美元，黄一孟所持35%的股权价值达到约13亿美元。