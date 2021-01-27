内蒙古主席布小林“两会”报告时晕倒

（视频来源：互联网）

内蒙古自治区政府主席布小林在人大会议开幕式上做政府工作报告时疑似忽然晕倒。有香港媒体报道说，暂时不知是否与内蒙教材风波导致压力太大有关。

根据昨天在网上流传的一段人大会议直播视频来看，当时主席台两旁大屏幕显示议程是“自治区主席布小林做政府工作报告”，布小林从八个方面总结过去一年的工作，当讲到第六个方面“生态环境持续改善”时，声音突然不清楚，断断续续，继而停止，现场传出骚动声音，主席台上众人一起望向讲台，部分人离座起立，主席台两边帷幕后有十多名工作人员跑向讲台，画面可见有四五人抬走一名瘫在讲台旁、疑似已失去知觉的人。

在主席台前排中间落座的内蒙古党委书记石泰峰，也一度停止主持大会，跑向后台了解情况。麦克风还传出“请大家安静”的声音，直播就此中断，大屏幕上仍然停留在“布小林做政府工作报告”一页。

今年62岁的布小林，是有“蒙古王”之称的已故中国国家副主席乌兰夫之孙女，也是中国人大前副委员长布赫的女儿，祖孙三代都担任过内蒙古政府主席。

根据《星岛日报》报道，暂时不知道布小林身体不适，是否与内蒙教材风波导致压力太大有关。

内蒙古官方此前要求蒙古语授课的学校推广使用中国国家统编教材，加强汉语授课，2020年8月底引发大规模示威。

内蒙古自治区党委、政府承受巨大压力，多次开会要求深刻反思，深入查找深层次的原因，总结经验、吸取教训、改进工作，强调“铸牢中华民族共同体意识”。

内蒙古当局已将自治区教育厅厅长侯元、政府秘书长包振玉撤职。中国国家民族事务委员会也疑似因此易帅，原中纪委副书记陈小江接替蒙古族的巴特尔担任国家民委主任，成为民委66年来首位汉人“首长”。

本次内蒙古人大会议会期四天半，还要审议通过《内蒙古自治区促进民族团结进步条例》以及选举事项。

