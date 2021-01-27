贵州女子侮辱社区支书被异地传唤 处罚已被撤销

中国贵州省贵阳市的任女士居住在毕节市兰苑花园小区，因为在微信群骂了社区支书“草包”，被毕节市七星关区警方行拘三日。据她控诉，在此过程中，警方存在违法传唤、违法使用手铐、虐待等问题。消息被媒体曝光后，毕节市公安局通告，七星关区警方对任女士的传唤程序违法，撤销行政处罚决定。

据澎湃新闻报道，任女士透露，所在小区2019年7月选聘康旭物业为小区服务，合同约定，康旭物业进驻前缴纳50万元保证金，如果履约良好，这笔保证金将相继在三个月、六个月、正式合同签订一月、合同终止后返还。但是康旭物业进驻不久，小区业委会未经业主同意，就将25万元返还，同时以借支的方式再返还15万元。

合同还规定，小区公共收益65%由物业公司代收，但是截至2021年1月，该物业公司50余万元公共收益资金只给3万元。更过分的是，原来约定的试用期满要通过业主讨论才能决定物业公司的去留，但业委会直接和公司签订了合同。业主们很不满，认为该物业公司管理服务很差，要求更换新的物业公司。

因不满业委会，任女士2020年9月5日在微信群质疑，业委会擅自让康旭通过试用期，侵犯了全体业主的权利。社区支书刘某对其质疑回应说：“开不开业主大会，怎么开是业委会的事”。

因此，任女士将刘某的回应截屏发到了业主们的一个维权群里，并在下面跟了一句“看这个草包支书怎么说的”。就因为这句话，刘某向毕节市公安局七星关分局洪山派出所报了警。

任女士说，说过“草包支书”之后，她就回到了贵阳的家中。但到了9月中旬，洪山派出所民警传唤她到毕节去，任女士认为异地传唤不符合规定，要求对方先跟其所在的辖区派出所联系。

过了一个多月，洪山派出所11月3日再次跟任女士联系。当天下午5时左右，她回到家中后，发现门口有人鬼鬼祟祟的，就打电话报了警。等出警民警来到她家向她询问情况时，洪山派出所的民警跟着走了进来，在其未做任何反抗的情况下直接给其戴上了手铐。随后，任女士被从贵阳带到毕节，被行政拘留三日。

对于任女士反映的问题，社区支书刘某说，报警只是想把任女士请过来，当面把事情说清楚。但派出所多次传唤她她不买账。任女士既然不买账，她就对警察说，按照法律该怎么做就怎么做吧。之后，她就没有过问。后来是派出所的工作人员告诉她，任女士被行政拘留了三天，“我原本只是想让她给道个歉。”

据悉，刘某的丈夫是一名警察，在当地公安局工作。

对于此事，毕节市公安局26日通告，该传唤程序违法，撤销对任某的行政处罚决定，责令七星关分局处理后续相关事宜。

对于支书刘某某，其前夫赵某系七星关分局民警一事，经过调查，刘某某与赵某已于2014年7月10日离婚。对于是否存在办关系案、人情案等违法违纪问题，七星关区纪委监委已经成立调查组介入调查。