刘晓明离任讲话：中英共同利益越来越大 互信互谅仍任重道远

中国驻英国大使刘晓明在前天举行的线上离任招待会上表示，中英共同利益的蛋糕越做越大，对话机制也越来越丰富，但互尊互信互谅仍然任重道远。

根据中国驻英国大使馆官网消息，即将结束在英国工作11年任期的刘晓明在离任招待会上发表了题为《精诚如一，善始令终》的讲话，表示为自己成为中英关系史上任期最长的中国驻英使节和中国历史上任职时间最长的驻外大使“深感荣幸、备感珍惜”。

他说：“过去11年是中国和世界发生巨大变化的11年，我见证了中国发展实现历史性跨越、中国特色社会主义进入新时代，见证了中国与世界的关系发生历史性变化，也见证了中英关系历经波澜起伏。”

刘晓明提到了自己曾在11年前用“IDEA”一词来概括自己作为驻英大使的使命：“I”代表利益（interests），即扩大中英共同利益；“D”代表对话（dialogue），即对话永远好于对抗；“E”代表探索（exploration），即探索合作新领域；“A”代表互谅(accommodation)，即相互尊重、互谅互让。

刘晓明解释说，中英共同利益的蛋糕越做越大。11年来，中英货物贸易额将近翻了一番，英国对华出口增长约20倍，中国成为英国第三大货物出口市场；中国对英投资增长约20倍，英国成为中国在欧洲第二大投资目的地国。

其次，中英高层对话机制更加丰富。两国领导人保持沟通和交往，为中英关系发展不断注入新动力。11年来，中英举行了五次总理会晤、五次战略对话、八次经济财金对话。他还提到，2015年中国国家主席习近平访英，开启了中英关系“黄金时代”。

不过，刘晓明也说，中英互尊互信互谅任重道远。他指出，中英政治制度、发展阶段、历史文化不同，在一些问题上难免存在分歧，但只要相互尊重、平等相待，遵守国际法和国际关系基本准则，中英关系就能超越分歧，沿着正确轨道向前发展。

英国外交发展部总司长贝茨也在致辞中祝贺了刘晓明在中国第一个驻外外交机构成为中国历史上任职时间最长的驻外大使。此外，招待会上播放了《使英十一年，丹心谱华章》和《中英关系回顾》两个短片，盘点了11年中英各领域交流合作取得的成果。

官方简历显示，现年65岁的刘晓明是广东揭阳人，于美国塔夫茨大学弗莱彻法律外交学院获国际关系硕士。

刘晓明曾在驻赞比亚大使馆、外交部美洲大洋洲司、驻美国大使馆、外交部北美大洋洲司等处工作，1998年起历任驻美国公使，驻埃及大使，外交部大使，甘肃省政府副秘书长，甘肃省省长助理、省政府党组成员，中央外事工作领导小组办公室副主任等职。

2006年，刘晓明获任驻朝鲜大使，并于三年后接替傅莹担任驻英国大使。