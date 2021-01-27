金矿爆炸事故后 山东省政府被约谈

山东栖霞笏山金矿本月发生爆炸事故，中国国务院安委会办公室今天（27日）就此约谈山东省政府。

本月10日，山东栖霞笏山金矿本月10日发生爆炸事故，导致22人被困，截至目前，有11人获救升井、10人确认遇难、一人仍处于失联状态。

新华社今天发布消息称，为深刻吸取事故教训，强化责任措施，坚决防范遏制矿山重特大事故，国务院安委会办公室约谈山东省人民政府。

此前，栖霞市委书记姚秀霞和栖霞市委副书记、市长朱涛已因在“事故迟报中负有重要领导责任”，被山东省委免职。烟台市政府副市长李波兼任栖霞市委书记职务。

烟台市昨天下午召开安全生产工作专题会议，市委副书记、市长陈飞在讲话说，要严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，以最严措施、最硬举措抓好安全生产。

另据微信公众号“政事儿”报道，2018年2月印发的《国务院安委会安全生产约谈实施办法（试行）》称，发生特别重大事故或贯彻落实党中央、国务院安全生产重大决策部署不坚决、不到位的，由国务院安委会主任或副主任约谈省级人民政府主要负责人。

被约谈方为省级人民政府的，省级人民政府主要或分管负责人及其有关部门主要负责人、市（州）人民政府主要负责人和分管负责人等接受约谈。视情要求有关企业主要负责人接受约谈。

