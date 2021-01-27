表面检测呈阳性 中国车厘子价骤降

中国进口的车厘子表面核酸检测呈阳性的消息传出后，日前多地的车厘子价格“跳水”，有些市场里的车厘子价格甚至骤降十倍。

据石家庄市卫健委发布的消息，疾控中心1月23日在石家庄桥西蔬菜批发市场进行车厘子抽检时，采集的一管核酸检测呈阳性，当地立即对果品区域封存。

综合《宁波日报》、微博号“新浪浙江”等媒体报道，在浙江嘉兴市水果批发市场，平时每斤（500克）车厘子的价格可高达80元（人民币，下同，16新元），如今由于鲜少市民问津，只要8元就可购得。

在宁波，一些较大规模的进口水果商和批发市场的车厘子价格跟嘉兴差不多，最便宜的车厘子每斤也就8元至10元，品质较好的车厘子也出现一定幅度的下滑。

当地一位水果经销商坦言：“这两天生意比较难做，价格跳水也比较厉害。”

在浙江嘉兴的一家水果批发市场，车厘子的价格“大跳水”。（嘉兴第九区微信公众号）

位于鄞州区锦绣东城附近一家水果店店主告诉记者，前段时间不少消费者趁着便宜来买车厘子吃，但本周以来，销售一落千丈，一天也没有多少人来买，连带一些进口水果也受到影响。 不过他指出，今年车厘子一波多折，价格确实便宜，说不准可能迎来市场反弹。

但车厘子价格骤降，也不全然是因为市民担忧其传染冠病。车厘子出口国智利近年增产，供给量增加，但是到了中国，不管是批发商还是消费端，需求偏弱，供大于求，最终价格一再跳水。

中国疾控中心副主任冯子健指出， 虽然近段时间有很多进口货品在核酸检测中显示阳性，但核酸阳性并不意味着一定有传染性。 要看它污染的量，另外污染的病毒是不是有活性。从疾控中心了解的情况，无锡此份进口车厘子检到的核酸阳性，病毒的载量很低，对消费者不会造成太大的感染风险。

冯子健说，到现在为止，虽然我们不断发现各种进口货品检出阳性，但是并没有发现普通的消费者，被这种进口商品所污染的病毒感染。

或许是因为车厘子近日“不被待见”，为中高端水果消费市场空出了“C位”，丹东草莓一跃成为水果圈的新宠。宁波不少超市的水果专区都有出售产自辽宁丹东的草莓，几乎清一色采用独立包装，个头大而饱满，看着十分诱人。每500克售价在40至50元之间，有些礼盒包装的则更贵。