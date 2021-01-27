澳门赌场运营商去年第四季度料恢复盈利

澳门幸运博彩毛收入已开始缓慢改善，彭博调查八家券商所得预估，在连续两个季度发生亏损后，澳门赌场运营商去年第四季度预计将合计实现息税折旧和摊销前利润（EBITDA）2.5亿元澳门元（0.42亿新元）。

据彭博社报道，分析师估计，除澳博控股以外的所有运营商当季Ebitda可能都为正值，不过行业利润只有2019年同期的10%。由于非博彩业务受益于奢侈品零售需求的回升，银河娱乐预计将引领Ebitda的复苏。

此前，中国内地重新开放了与澳门的边界，游客稳定回归。摩根士丹利分析师乔达里（Praveen K Choudhary）说，积极削减成本也发挥了作用，第三季度行业日常运营支出下降了38%，第四季度水平类似。

澳门幸运博彩毛收入已开始缓慢改善，去年12月下降66%，但鉴于疫情的反扑，2021年的反弹仍具有不确定性。澳门1月22日报告了去年6月以来首个确诊病例，而中国内地正在抗击北方省份的疫情。

虽然幸运博彩毛收入可能要到2023年或2024年才能恢复到疫情前的水平，但中金公司分析师包括吴胜勇（音译自Shengyong Goh）等人在报告中分析，得益于成本削减、能力扩张和中场业务的复苏，行业Ebitda最早有望在今年第四季度回到2019年的水平。