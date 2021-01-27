中国发改委：就地过年不得采取“一刀切”

中国今年首次倡导就地过年，国家发展改革委秘书长、新闻发言人赵辰昕强调，就地过年政策坚决不允许“一刀切”。他并指出，官方将对就地过年政策对节日经济的影响，进行不断跟进监测分析。

中国本土疫情近期反弹，各地陆续出台倡议和措施，鼓励民众就地过年，减少大规模人员流动产生的交叉感染。

赵辰昕今早在一场发布会上强调，就地过年的政策是分级分类的。他说，各地在政策执行时，不能擅自“加码”，更不能“层层加码”，甚至有的地方还采取“一刀切”措施，这是坚决不允许的，不能阻断人员出行、返乡，要给人民群众多些保障、多些便利。

针对就地过年政策对春节期间节日经济的影响，他在回答《联合早报》提问时指出，就地过年的影响是多方面的，比如会对长途旅游、交通运输以及住宿餐饮等行业产生一些影响，但就地过年同时也会有一些正向的促进作用。

赵辰昕说，通过就地过年一定会有利于疫情防控，这会促进经济持续恢复。很多人选择了就地过年，能够大大减少大规模人员流动和聚集，同时也节约了返乡、返城和节后找工作的时间，有利于节后的复工复产。

他也指出，这会对地方商品消费有促进作用，大量民众就地过年，在就地过年人数多的一些城镇，消费需求会有所提升。

赵辰昕也说，这有利于保持休闲消费热度，各地正下大力气提供丰富多彩的假日文化、周边旅游、娱乐休闲等活动的便捷服务，既有利于为就地过年的群众增加过年“温度”，同时也有助于提升春节假期消费市场的“热度”。（联合早报北京特派员杨丹旭报道）