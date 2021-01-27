美媒：默克尔支持习近平反对结盟冷战

德国总理默克尔昨天拒绝了欧洲要求在中美之间选边站的呼吁，并回应了中国国家主席习近平前一天提出有关多边主义的请求。

美国政治新闻网站Politico以《默克尔站在习近平一边避免集团式冷战》为题，报道了默克尔昨天在达沃斯世界经济论坛（WEF）演讲时，反对美中对峙中的结盟行动，表示“非常希望避免建立集团”。

默克尔指出，如果说这边是美国，那边是中国，而我们正在围绕一个或另一个而结盟，这对很多社会来说是不公平的，“这不是我对事情应有的理解”。

报道评论称，在拜登新政府希望联合民主国家来遏制中国时，默克尔在避免集团式冷战的问题上站到了习近平的一边，对竞争性派系的产生表现出警惕。



默克尔还提到习近平前一天在同一场合的讲话，她说:“他和我达成了一致。我们看到了多边主义的必要性。”

不过默克尔也说，有一个问题并没有立即达成一致，即当双方有不同的社会模式时它意味的是什么。“何时开始干预，何时结束?何时支持我们不可分割的基本价值观？”

默克尔还表示，她对中欧投资协定的达成“非常满意”，协定提到了互惠、中国国家补贴的透明度以及“更可预测的……获得最先进技术的渠道”。

另综合雅虎新闻网、法国国际广播电台和FX168财经报社报道，默克尔也承认，欧盟与中国双方在人权等问题上存在“紧张关系”，但她说，双方“有着更多共同的价值观，有更多共同的立场”。

默克尔还对中国在冠病初期的处理方式提出批评，称中国没有与国际合作伙伴分享足够的病毒信息。

默克尔在演讲中说：“我们在疫情初期必须诚实，我们可能没有做到应有的透明，例如，中国发布的关于病毒起源的信息以及世卫组织的信息政策。”但她对世卫组织如今派遣专家小组到中国调查病毒源头表示肯定。

默克尔呼吁各国领导人应该“向前看”，“加强世界卫生组织”，以应对其失败。她说，拜登重新加入世卫组织的决定发出了“非常好的信息”。