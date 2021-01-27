汇丰：冻结许智峰户口非政治考虑

汇丰控股行政总裁(CEO)祈耀年此前就冻结香港前立法会民主派议员许智峰账户一事解释称，汇丰在收到警方通知下有法律责任采取行动，在冻结户口一事上别无选择，也须遵从法律下某些保密责任。另据消息人士透露，香港当局正详细审查民主派人士的银行财务纪录，这是港府打击民主派的行动之一。

根据香港东网报道，许智峰去年12月举家离港后，他和其家人的银行户口被汇丰冻结，祈耀年昨天应英国国会辖下的外交事务委员会出席会议解释事件时表示，冻结许智峯和其家人的户口并无政治考虑，只是应香港法律和警方要求行事。

祈耀年回应议员的质询表示，自己无法以银行家的身份，去判断来自执法部门法律指示的动机或其有效性，汇丰别无选择只能跟从要求，与政党关系和政治活动无关。

祈耀年还说，如汇丰不遵从警方要求，便会触犯刑事罪行，将影响汇丰在香港的经营牌照。

另有议员质问祈耀年时称，汇丰银行亚太区行政总裁王冬胜曾联署支持《香港国安法》，祈耀年则指当时有300万人联署支持立法，而香港经历一段“有暴乱及暴力”的混乱时刻，汇丰希望香港社会可稳定。

祈耀年称香港目前环境极具挑战，但汇丰不会离开香港，未来仍希望继续帮助香港社会发展，还强调汇丰会尽量远离政治争辩。

另据路透社报道，有六名民主派人士表示，香港警方在未经本人同意的情况下取得他们的部分银行纪录，并在本月初他们涉嫌违反颠覆国家政权罪被捕后，向他们询问了一些特定帐目的往来纪录。

一名直接了解情况的香港一家主要零售银行的高管表示，过去约六个月，香港警方要求银行提供客户财务纪录的数量增加一倍以上。这名高管表示，整体受影响人数可能保持在两位数，人数增加与民主派人士有关。

涉及的银行包括汇丰与旗下的恒生银行、花旗银行与渣打银行。这些银行的代表拒绝就个别户口情况置评。

这名银行业高管表示，香港银行需要配合警方的要求，“相关人士如果认为自己的帐户被冻结或交易明细被不恰当分享，可以诉诸法庭。我们无能为力。”

