大陆国台办：在台海演练就是警告外部势力停止干涉

中国大陆国台办发言人朱凤莲今天（27日）指出，解放军在台海地区组织实战化演练，就是坚决维护国家主权和领土完整，严正警告外部势力停止干涉、严正警告“台独”分裂势力停止挑衅。

据澎湃新闻报道，中国大陆军机最近频繁出现在台湾西南防空识别区，朱凤莲在记者会上应询时发表以上言论。

朱凤莲称，关于解放军在台湾海峡进行实战性演练，之前已经多次表达过立场。台湾是中国不可分割的一部分。从上世纪40年代末台湾问题因内战产生以来，中国维护国家主权和领土完整的意志和决心一直坚定，从来没有改变。为了有效应对外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂行径，“我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切措施的选项。这一点，在任何时候都不会改变。”

她强调，一段时间以来，民进党当局和“台独”分裂势力不断变换手法进行谋“独”挑衅，妄图分裂国家、破坏两岸关系和平发展，严重损害两岸同胞切身利益和中华民族根本利益，严重破坏台海和平稳定。

朱凤莲指出，解放军在台海地区组织实战化演练，就是坚决维护国家主权和领土完整，严正警告外部势力停止干涉、严正警告“台独”分裂势力停止挑衅。只有这样，才能够维护台海地区和平稳定，才能够维护两岸同胞共同利益，才能够维护两岸和平统一的前景。