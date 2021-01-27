易纲：中国央行不会过早退出支持性货币政策

中国央行行长易纲表示，中国央行不会“过早”退出支持性货币政策，同时要控制债务风险。

据彭博社报道，易纲周二（26日）在世界经济论坛的小组会议上说，货币政策将继续“支持经济”。央行官员们仍将留意诸如宏观杠杆率上升和不良贷款增加等风险。展望未来，他认为中国央行的货币政策将继续，将在支持经济复苏和防范风险之间保持微妙平衡。

易纲的此番评论大体符合其周一在匈牙利央行主办的虚拟会议上发表的讲话，暗示中国央行现有的政策立场不变。

然而，周二金融市场震荡，因此前中国央行通过公开市场净回笼资金，而中国央行货币政策委员会委员马骏就资产泡沫发出警告。中国央行周二净回笼约120亿美元（159.11亿新元）资金，鉴于如此接近于2月份的春节假期，此举并不寻常，且周三又净回笼约150亿美元资金。

中国央行货币政策委员会委员马骏表示，如果货币政策保持不变，股市和楼市的资产泡沫将继续存在。

《证券时报》周三发表评论称，市场不必过于担忧央行节前的流动性供应规模，并补充道市场对资金面过于乐观或者过于悲观的预期都没必要。

易纲周二未具体谈及这些风险，而是大体上重复了中国央行近期的政策立场。易纲说：“中国将确保央行采取的政策是具有一致性、稳定性和一贯性的，而不会过早地放弃支持政策。”

谈到经济，易纲表示，由于中国出口依然“相当强劲”且消费者支出回升，中国今年的经济增速将恢复到正常区间内。他还说，中国当局推动经济增长模式向消费驱动模式转型的努力在取得进展。

易纲还称，中国的储蓄率在开始每年都下降一点，这很好地表明消费在带来更多增长。货币和财政政策将侧重实现“就业最大化”，他并补充说，劳动力市场稳定，消费就会很好。