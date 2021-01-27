大陆国台办：已加大查验力度保证台湾“莱猪”进不来

中国大陆国台办发言人朱凤莲今天就台湾莱猪问题回应称，大陆一向禁止在动物养殖过程中使用莱克多巴胺，为了防止有关肉类产品从台湾流入大陆市场，大陆有关部门近期已加大查验力度。

根据北京日报客户端消息，有记者在今天上午举行的国台办例行新闻发布会上，就台湾正式开放含莱克多巴胺的美猪和30月龄以上的美牛进口提问，称有大陆网友担心相关产品会不会通过台湾流入大陆市场。

朱凤莲回答说，我们注意到，导致近期有一些网友出现这样的担心，是因为岛内个别网民提出的一些恶毒的想法。

朱凤莲表示，为了保护消费者健康，大陆一向禁止在动物养殖过程中使用莱克多巴胺，严禁进口含有莱克多巴胺的肉类产品。同时因为台湾地区有高致病性禽流感等疫情，为防范疫情传入风险，大陆严禁台湾地区生产或经台湾地区转运的肉类产品输入。

朱凤莲说，为了防止有关肉类产品从台湾流入大陆市场，近期大陆有关部门已加大查验力度。已有海关从寄往大陆的邮包、从台湾入境大陆的旅客行李中查获一些肉及其制品、含肉食品、含肉调味品等，比如肉松、猪肉脯等，这些都已经按照相关的规定处理。

朱凤莲说，大家不用担心，这些是进不来大陆的。如果消费者发现市场上有来自台湾地区的肉类产品，可以向当地监管部门反映。我们也请广大消费者通过正规渠道购买进口肉类产品。

