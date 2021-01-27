大连港口滞留大量冷冻货物 全球供应链或受影响

由于中国当局要对冷冻鱼类货物进行冠病检测，大连港口里堆积着大量冷冻鱼类货物，分析认为，这可能影响全国甚至更广范围的冷冻食品运输。

据彭博社报道，一些货运代理商、咨询公司和航运公司透露，数百个集装箱正滞留在大连这个重要的海产品进口港口，因为当地监管部门要对鱼类产品进行病毒检测之后才会允许通关。目前缺少充足的电源插座来确保冷藏集装箱保持低温状态。

电源插座不足以及港口空间逐步减少已促使班轮运输商取消进入大连的新冷藏集装箱预订，这种拥挤形势目前正蔓延至水果和饺子等其他冷藏商品。这也意味着冷藏集装箱在被分流至中国的其他港口，继而上海和青岛港口也出现拥堵。

货运数据提供商Ocean Insights的首席运营官乔希巴西（Josh Brazil）说，“最近对延期货物的担忧主要集中在冷藏集装箱上，如果港口没有接电插座来供冷藏集装箱使用，易腐食品货物如果不能重新分流到其他港口，那么这些货物可能就会受损甚至全部损失。

大连出现的这种情况让人想起了，去年初疫情席卷全球贸易流时世界经历阻断之初的情形。当时，包括中国在内的许多国家实施管控措施，港口关闭，船只无法卸货，继而导致世界各地的船只短缺，连锁效应持续了多个月。

彭博社评论说，这也凸显了中国对进口食品进行病毒检测的影响正在波及供应链。中国一直在对进口肉类和海鲜进行病毒检测，因担心病毒传染给人，不过，世卫组织称没有证据表明人类会通过食品和食品外包装感染冠病。

船舶经纪商Banchero Costa＆Co.的研究主管莱斯钦斯基（Ralph Leszczynski）说：“中国可能是世界上唯一一个称病毒能通过冷冻食品传播的国家，这可能会极大地影响集装箱在港口的等待时间。”

运营大连港的辽宁港口集团没有回应致电以及寻求置评的电子邮件。中国海关没有立即回复寻求置评的传真。中国物流与采购联合会下属的一个冷链委员会的官员不予置评。