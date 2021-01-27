港教育局长忧港生持既定看法 到内地交流无改变

香港教育局长杨润雄今午（27日）说，他担心香港学生对内地有既定看法，更难开放自己，即便到内地交流也不选择相信眼前“事实”，学生需要透过不同方面接触内地，才能有所改变。

据香港01报道，杨润雄出席立法会口头质询时说，香港教育局举办交流团的目的是，希望学生亲身到内地，看国家不同方面的发展，令他们有深切了解及体会。不过，杨润雄认为，学生对内地态度出现问题，就算看到很多事实，都选择不相信。

他担忧香港年青人会受网上资讯影响，以致本身对内地有既定看法，更难开放自己，即使亲身到内地，亦不会选择相信眼前“事实”。他认为，港生对大陆的看法不是一次交流就能完全改变的，学生需要透过不同方面了解大陆，例如除交流团外，亦需要通过内地姐妹学校，与当地学生接触。

他续指，教师质素十分重要，教师们如何接受及看待内地发展，均对学生有影响，故局方会在教师培训上下功夫，加强教师对国情的了解。

被问到是否会将内地游学团列为香港中小学教育必修部分，制定学习目标及评估，杨润雄说，中小学每年平均有约10万个内地交流名额，非强制性质，2018学年已有7万多个学生参与内地交流团。

香港高中通识科新学年会大幅改动，包括要求学生参与内地考察。对此，杨润雄说，内地交流已纳入通识科课程一部分，局方会再检视效果决定，其他科目暂时没有纳入内地考察这部分。