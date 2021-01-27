中国电商平台“滴血吊坠”被官方点名后部分下架

中国电商平台多家店铺以“挡灾”、“滴血”等噱头销售“装血吊坠”，共青团中央在官方微博发声疾呼此举除了增加感染风险，无邪可辟。此类商品目前已陆续下架。

根据团中央微博上的图片显示，多款名为“挡灾项链装血血瓶”、“磨砂小玻璃瓶空心吊坠网红辟邪可装血”等商品在电商平台售卖。商品展示照片也出现“挡灾”“滴血”等文字。

根据澎湃新闻报道，使用“磨砂吊坠”、“空心吊坠”等关键词在电商平台检索发现，多家店铺在售卖此类产品，价格为28元（人民币，下同，5.74新元）至39元不等。

有卖家在商品详情处称下单送采血工具，评论区亦有多名网友晒出手指滴血、将采集的血液装进吊坠瓶子的照片和视频。目前，部分相关商品已下架。

天猫平台上一家名为“慢生活家具优品”的店铺正售卖一款“磨砂空心吊坠”，商品展示页的照片显示，一只拇指贴着止血贴的手握着吊坠瓶，吊坠瓶中有血红色物体。该商品详情处提及，“下单送菜桖针（采血针）+滴管”。

媒体针对采血等问题质询商家，但截至发稿未获回复。但今早11时再次检索发现，前述商品已下架。

另一家珠宝旗舰店正在售卖一款磨砂水晶瓶。有网友在该商品下评论，“一开始自己拿刀划伤，血弄不进去，血装满了确实很好看”。

针对“吊坠里装血”的情况，该旗舰店客服人员回复称，禁止用此类吊坠装血，本产品不送任何针、创可贴一类产品，并注明“请爱惜身体，勿封建迷信。”

在京东商城上，一家饰品专营店正在售卖一款价格35元的空心吊坠。有买家评论称“很精致的一个空心吊坠，是买了送给对象的，女孩子的血可以为男孩子挡灾”，其发布的照片显示，持着吊坠的手指头正在流血。

该店铺回复评论称，“感谢您的支持，您的满意是我们最大的动力，会更努力做到更好，为您提供优质的服务和产品。”

该饰品专营店客服人员回应称，“采血做滴血吊坠”是顾客的自身行为，他们无法干预，会向上级反映该评论配图不妥的问题。客服还称，他们只卖磨砂瓶，不提供其他项目。

针对自行采血是否有感染疾病的风险，广州市第一人民医院急诊科副主任医师王西富表示，本身破坏皮肤屏障就有感染疾病的风险，如果多人混用器具，还有相互之间通过血液感染的风险。