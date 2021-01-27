报告：中印等料明年底才能大规模接种疫苗

经济学人智库发表报告称，相信到2022年中，发达经济体的大部分成年人口都将已接种冠病疫苗，而中国、印度及其他中等收入国家可能要到2022年末或2023年初才进行大规模接种；至于较贫穷的经济体，更将要到2024年才会获大规模接种。

据路透社报道，报告指出，目前排在疫苗接种前列的国家包括英国、美国及欧盟大部分国家，预期这些国家将在3月底前首先为优先群组如长者、有潜在健康问题及医护工作者接种疫苗，其他富裕国家亦可望在6月底前开始接种。

经济学人智库因此预期，环球经济前景有望自今年中起趋于明朗，并于下半年加速反弹，但人们的生活仍未能恢复正常，因先进经济体的大部分人口要在明年中才能接种疫苗。与此同时，疫情仍有可能在本地爆发，这可能导致一些国家需要部分封城或全国封锁。

此外，报告称，即使疫苗供应商已提高产量，但现时全球对冠病疫苗的需求远超供应，至少在未来几个月仍将如此。主要疫苗供应商承诺今年生产的125亿剂疫苗中，有64亿剂已被预订，大部分为富裕国家。例如加拿大已确保的供应量相当于本身人口的五倍，而以色列据报付出较其他国家更高的价钱去购买辉瑞疫苗。这对较贫穷国家来说根本行不通。

至于大规模接种牵涉的成本也相当高，对发展中国家是沉重的负担。此外，关注到现时的一些疫苗未必能有效对抗变种冠病病毒，未来可能需定期接种疫苗。

报告预计，大部分中等收入国家接种疫苗的时间可能较后。虽然中国和印度有本身开发的疫苗并已推动接种计划，但两国庞大的人口意味着大规模接种将推延至2022年底，与大多数中等收入国家的预期时间表一致。