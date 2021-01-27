江西吉水被刺医生抢救无效去世

江西省吉水县人民医院昨天发生伤医事件，心内科医生胡淑云被刺伤，后抢救无效不幸去世。嫌犯目前已被当地公安机关控制。

根据澎湃新闻报道，吉水县人民医院今天上午发布消息称，该院心内科医生胡淑云昨天在病房查房过程中突遭歹徒持刃袭击受伤，该院第一时间实施紧急抢救，但终因伤势过重，抢救无效，于今天凌晨3时在南昌大学第二附属医院不幸去世。

吉水县人民医院一名医务人员称，嫌犯系胡淑云此前的病人，其擅自出院不配合治疗，“复发了责怪医生”。

“有些信息说是医生乱开药，还说医生不让吃药，”该医务人员称，他想替胡淑云澄清，胡平时对病人负责，态度也很好，做事亲力亲为，查房时会亲自给病人拍背排痰等，“是心内科的骨干医生，年纪轻轻就是副主任医师了”。

该医务人员还介绍，胡淑云带实习生查房时，会把相关知识详细解释清楚，遇到实习生不懂的就会耐心教导。

“没见过他发脾气，不敢相信这种事会发生在他身上。”这名医务人员称，胡淑云是个很和蔼的人。这件事发生后，“大家都急坏了”，同事包括以前他带的实习生们，都在朋友圈号召血型匹配的人为他献血。

吉水县公安局今天凌晨发布警情通报称，犯罪嫌疑人曾某升（男，43岁，吉水县盘谷镇人）持械将该医院心内科医生胡某（男，38岁）刺伤，随后被公安机关控制。目前，相关案件正在办理之中。

