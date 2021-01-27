中国工业企业利润由下降转为增长

2020年中国工业企业利润强势收官，伴随经济增长复苏回到疫情前的水平，再加上第四季度利润猛增，中国工业企业利润全年实现增长。

据彭博社报道，中国国家统计局周三（27日）公布的数据显示，2020年全国规模以上工业企业实现利润总额6.5万亿元人民币（1.33万亿新元），比上年增长4.1%，而12月份同比大幅增长20.1%；2019年全国规模以上工业企业利润同比下降。

工业企业利润去年12月连续第七个月保持双位数增长。全年来看，国有控股企业利润下降2.9%，而私营企业利润增长3.1%。

彭博中国经济学家曲天石分析说，去年12月的利润大幅增长，“主要是生产提速、出口强劲、PPI降幅收窄以及上一年基数较低等因素的推动。”工业企业利润的改善，“企业可以更好地留住员工，增强投资能力，从而为中国央行减码刺激措施提供有利环境。”

国家统计局工业司高级统计师朱虹对工业企业利润数据解读道，2020年企业利润稳步回升，受益于疫情得到有效控制，大规模减税降费等一系列助企纾困政策措施以及市场需求回暖等。

朱虹写道：“同时也要看到，工业企业仍面临着应收账款较快增长、库存增加和现金流压力较大等问题。”“2021年，要加快构建新发展格局，着力畅通经济循环，保持宏观政策的连续性、稳定性、可持续性，把握好政策时度效，不断巩固工业经济稳定恢复态势。”