普华永道：中国并购金额创五年新高 占全球市场15%

国际会计师事务所普华永道27日在京发布《2020年中国企业并购市场回顾与2021年前瞻》显示，2020年中国的并购活动交易金额增长了30%，达到7338亿美元（9723.58亿新元），是自2016年以来的最高水平。按照交易量和交易额计算，中国约占全球并购市场的15%。

据中新社报道，报告认为，主要得益于国企和政府资金强有力的投资支持，去年中国并购交易数量比上一年增加了11%，跨境交易量有所减少，私募股权基金活跃度大幅上升。

普华永道中国内地及香港地区私募股权基金业务主管合伙人刘晏来说，中国的并购交易金额在去年2月由于疫情封锁导致的下滑后保持稳定，后续几个月强势反弹，后半年显著反超上年同期。2020年并购交易金额的增长得益于国有企业对境内战略和私募股权（具有国资背景的基金）并购交易的大力参与，而跨境并购的急剧下降减缓了增长的趋势。

据统计，2020年发生了93宗超大型并购交易（单宗10亿美元以上），这反映了中国国企改制进程的加快以及政府主导的对金融行业的注资。私募基金的兴趣则集中在消费品、高科技和工业品（如新能源汽车）。中国内地超大型海外并购交易只有八宗。

疫情在国外的肆虐和某些政治因素降低了中国内地企业的海外并购活跃度，尤其是在美国和欧洲等发达市场，海外并购交易金额跌至420亿美元，自2010年以来的最低值，并购交易数量跌至403宗，自2015年以来的最低值。

从数量上来说，中国民营企业仍然是最活跃的海外买家，国有企业将注意力转向了国内市场。总体而言，中国内地企业海外并购交易数量下降40%，几乎所有行业都受到影响。

刘晏来分析说，2021年，在国有企业改革以及“双循环”和“产业升级”战略的支持下，中国并购市场可能将继续以境内交易为主题。预计2021年整体并购会有一些增长，主要是由私募股权基金和财务投资者（包括国有基金）推动，私募股权投资交易量将继续增长。从2021年开始，海外投资的总体水平可能会增加，然而复苏尚需时日。