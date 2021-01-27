消息：中国国药为首财团拟以33亿美元私有化中国中药

两名直接知情人士表示，由中国国有医药业巨擘国药集团所牵头的财团计划将香港上市公司中国中药私有化，此交易对中国中药的估值至少为33亿美元（43.72亿新元）。

根据路透社报道，消息人士称，国药集团为中国中药的最大股东，其正与第二大股东中国平安保险集团及第三大股东、中国中药董事总经理王晓春合作推动此案。这前三大股东总计持有49.4%的股份。

消息人士说，该财团计划以每股至少5.1港元的价格将中国中药私有化。这个报价比该公司过去一个月3.83港元的平均股价溢价约33%。中国中药今天下午暂停股份买卖，此前股价上涨近8%，至4.35港元。

由于一些中药药方被认为能预防冠病，中国疫情期间对这些配方的需求上升，提振了这些中药厂商的股票估值。

生产清热解毒中药的片仔癀其历史市盈率(本益比)目前为逾100倍，股价较一年前上涨了一倍多。

然而据路孚特数据显示，中国中药的远期市盈率为九倍，远低于行业均值20倍，其股价去年只上涨了2%。

其中一名消息人士表示，国药牵头的财团打算最终让中国中药在大陆股市上市。

国药集团、中国中药和王晓春没有立即回应置评请求。

平安也未予置评。

上述消息人士，因为他们未获授权对媒体发言，且交易谈判保密。

去年香港上市公司的私有化交易总价值达到250亿美元，较2019年增加190%，为2017年以来最高。据路孚特数据，香港的私有化交易数量达到60宗，已经创下年度记录。

国药集团持有中国中药的32%股份，平安保险和王晓春分别持有12%和5.4%的股份。消息人士说，该财团目前也在寻求金融投资者加入这笔私有化交易，致力于在3月底敲定该交易。

