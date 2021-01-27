日本外长与布林肯通话重申钓鱼岛适用于日美安保条约

日本外相茂木敏充今天与美国新上任的国务卿布林肯首次通话时，肯定拜登政府把尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）作为规定美国防卫义务的《日美安全保障条约》适用对象的姿态，布林肯表示“态度没有变化”。

根据共同社报道，茂木在通话后向媒体透露了上述消息。 两国外长还就中国、朝鲜、韩国等地区局势交换了意见，就为强化日美同盟和实现“自由开放的印度太平洋”而紧密合作，达成了共识。

考虑到在东海和南中国海增强军事影响力的中国，两人共享了东亚地区安全环境严峻度上升的认识，确认将推进日美以及包括澳大利亚和印度的合作。

两人还商定日美将共同致力于应对新冠疫情和气候变化问题。还一致同意搞活七国集团（G7）框架并巩固团结。

有关决定今年以后驻日美军驻留经费负担（温馨预算）的日美谈判，两人同意力争早日谈妥，将紧密合作。

茂木在会谈后，提及在布林肯获得美国参院批准并就任后不久就举行了电话会谈，强调称：“日本是继加拿大之后第二个通电话的。这是拜登政府重视日美同盟、参与印度太平洋地区的证明。”

双方还确认了早日面对面会谈的必要性，茂木告知说将协调访美日程。两人还磋商了朝鲜绑架日本人问题，得到了美方在面向早日解决上的理解和支持。

会谈持续了约30分钟。这是拜登政府上台后，继24日的日美防长会谈后又一场部长级电话会谈。

