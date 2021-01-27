全球十大富豪财富增长总值够让所有人打疫苗

根据慈善组织乐施会（Oxfam）的资料，冠病疫情期间，全世界最富有的10名亿万富豪的总财富增加了5400亿美元（7162亿新元）。乐施会表示，这个数字足够让全球人口免于因新冠病毒而陷入贫穷，并且足够支付所有人施打疫苗。

据英国广播公司中文网报道，乐施会的资料显示，2020年12月，全球富豪的财产总值达11.95万亿美元，相当于G20国家振兴经济的总支出。

2020年3月以来，财富增加5400亿美元的全世界最富有的10个人当中，包括了亚马逊的创办人贝索斯（Jeff Bezos）、特斯拉创办人马斯克（Elon Musk）、面簿创办人扎克伯格（Mark Zuckerberg）等科技业知名人物。

乐施会指出，疫情为全世界带来“百年不遇的最糟糕经济衰退”，但与此同时全球富豪的财产总值却因为股市反弹和“操纵经济”而逆势成长，导致更严重的财富不平等。

疫情爆发以来，全球因为封锁防疫措施而导致对数字经济的需求大增，大型科技公司业绩大幅成长，股价也应声上扬。拥有大型科技公司股票的科技创业家，例如贝索斯等人的巨额财富，也因为科技业股价上涨而财富增加。

但是这里所说的财富并不是指他们的收入，而是他们拥有的资产总值估计值，包括他们的现金，资产净值以及所持股票的价值总和。

乐施会的报告说，贝索斯的财富在疫情爆发以来大幅增加，足够他支付87.6万名亚马逊员工每人10.5万美元的奖金，而且支付这些奖金之后，贝索斯仍然和疫情爆发之前一样的富有。

相比之下，全世界最贫穷的人口可能要花上超过10年的时间才能恢复疫情前的经济水平。乐施会估计，疫情爆发后全世界有2至5亿人口生活在贫穷状态下。

乐施会表示，这是个考虑征收富豪税，用激进办法建立更公平社会的好机会。

自疫情爆发以来，已经有许多名人和商界领袖响应慈善捐款。瑞士银行（UBS）去年10月的报告说，2020年3月至6月间，有209个财产超过10亿美元的顶尖富豪公开资助总额达72亿美元。“他们做出迅速反应，就像是救助天灾一样捐款，受赠捐款单位可以自行决定如何运用捐款。”

上个月，贝索斯的前妻、斯科特（MacKenzie Scott）表示她在过去4个月里向粮食银行及紧急救助基金捐款40亿美元。她在一篇博客文章中说，希望能帮助因为新冠疫情而生活困苦的人。

去年6月时，贝索斯据称已经捐款达1.25亿美元资助抗击新冠病毒疫情的努力。

推特共同创办人杰克·多西（Jack Dorsey）去年4月宣布将转移10亿美元财产，用于救助应对新冠病毒疫情，这大约占其39亿美元财富的四分之一。

《哈利·波特》作者罗林（JK Rowling）已经捐款100万英镑帮助流浪街头的人和家庭暴力受害者。

与此同时，微软创办人比尔·盖茨（又译比尔·盖兹）的慈善组织“比尔及梅琳达·盖茨基金会”（Bill and Melinda Gates Foundation）已经捐款达17.5亿美元协助全球应对新冠疫情，包括研发新冠疫苗。

比尔及梅琳达·盖茨基金会同时也是世界卫生组织第三大捐款者。