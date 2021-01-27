习近平：必须始终坚持“爱国者治港”原则

中共总书记、中国国家主席习近平今天（27日）强调，必须始终坚持“爱国者治港”原则。

综合香港电台、网媒香港01、新华社等报道，习近平今天下午在北京以视频连线方式，听取了香港特别行政区行政长官林郑月娥2020年度的述职报告。林郑月娥汇报了香港特别行政区政府过去一年工作和冠病疫情防控等情况。

习近平说，香港“由乱转治”的重大转折，再次展示深刻的道理，那就是要确保“一国两制”行稳至远，必须始终坚持“爱国者治港”，这是关乎国家主权、安全发展的利益，也关乎香港长期繁荣稳定的原则。

他指出，只有做到爱国者治港，中央对香港特别行政区的全面管治权才能得到有效落实，宪法和《基本法》确立的宪制秩序，才能得到有效维护，各种深层次问题才能得到有效解决，香港才能实现长治久安，并会展现中华民族伟大复兴作出应有的贡献。

习近平也向林郑转达他对遭到美国无理制裁的香港有关官员的慰问。

关于疫情防控，习近平说，中央政府全力支持香港特区政府抗击疫情，大家要坚定信心，团结抗疫，祖国永远是香港的坚强后盾，眼前的困难一定能够战胜。

习近平也向香港全体居民表示诚挚慰问，指出疫情持续一年多，为世界带来严重冲击，香港作为高度开放的国际城市，所受的影响比较大，香港爆发第四波疫情，对市民的安全及健康造成较大威胁，为工作和生活造成许多困扰，他很关心很担忧。

月娥回应说，充分感谢中央对香港的关心和支持，她将带领香港特别行政区管治团队，竭尽所能，加倍努力地工作，无畏无惧地的克服困难，让香港重新出发，迈步向前。

