美国延长投资者交易中国军方公司证券的许可

美国财政部外国资产控制办公室1月27日宣布，将可与“特定中国军方公司”证券交易的限期延长至5月27日。不过，由前总统特朗普签署、定于11月11日生效的全面投资禁令依然有效。

据彭博社报道，在拜登政府评估对华关系状况之际，美国财政部宣布给投资者更多时间来逐步了结与所谓“中国军方公司”的交易。

美国外国资产控制办公室点名中国海洋石油有限公司、中国移动有限公司、中国电信股份有限公司及中国联合网络通信（香港）股份有限公司，称禁止与这些在美国财政部“中共军方公司名单”上的企业交易。

中国三大电信运营商本月早些时候向纽约证券交易所提出书面要求，要求复核其根据特朗普行政命令做出的将其美国存托股票退市决定，并在期间暂缓停牌措施。迄今为止，白宫和财政部拒绝就三家公司1月20日宣布的要求置评。

在美国财政部外国资产控制办公室发布上述一般许可1A，将可与“特定中国军方公司”证券交易的限期延长至美东时间5月27日上午9：30后，明晟（MSCI）周三宣布，不执行其1月26日公布的将五家中国公司证券从其ACWI指数系列、中国全股票指数及相关非市值加权指数和定制指数中剔除的决定。

MSCI在1月26日曾发布两项声明，分别宣布将五家中国公司的证券从MSCI ACWI指数系列和中国全股票指数中删除，包括中国广核、中国化学、中国核电、中国重工和浪潮国际。

MSCI表示，了解美国国防部1月14日将更多公司加入其认定的中国军方拥有或控制企业名单，鉴于这些公司可能受到影响，将在评估及分析后并视外国资产控制办公室的指引进一步发布有关通讯，说明处理方式。