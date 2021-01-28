河北隆尧最严“返乡令”：干脆叫亲人不要回来

中国今年度春运今天（28日）开始，但河北隆尧县为了防控冠病疫情，在这之前发布被称为最严“返乡令”，呼吁当地民众对在外想要回家的亲属“干脆点，叫他们不要回来”。

据澎湃新闻报道，隆尧县委宣传部微信公号“隆尧发布”周一（25日）发布了《告全县群众书（四）》，并配发音频版本，强调“自觉就是自救，居家就是居安。居家十四天，就能过好年”，提到今年和往年不同，疫情形势还很严峻，呼吁当地民众转告你在外的家人和朋友，今年春节就不要回来。

如果亲属实在要回来，隆尧县提到，他们有几条最新规定，包括：从中高风险地区回来的，一律集中隔离21天，过年也不能和家人见上面，费用得自理；从低风险地区来的，得带着健康码、核酸检测证明、介绍信，回来后一律居家隔离14天，还得定期核酸检测，费用都得自理；全县中共和政府机关、企事业单位工作人员一律在所在地过年，不准出县，“你也不要叫人家外边人害怕咱，你要实在要出去，得提前三天报备，严格审批”。

隆尧县也呼吁各乡镇、村、社区居民，对有回家意愿的亲人，一定要掌握底数，赶紧打电话，给他们讲清形势，讲清政策。

隆尧县在中国大陆最新一波疫情中曾出现新确诊病例，目前有一个地区被列为中风险地区。