港终院再多三名指定法官审黎智英

壹传媒创办人黎智英被控《香港国安法》勾结外国势力危害国家安全罪，他早前向高院申请保释一度获批，但是律政司不服向终院申请上诉，黎智英需再次还柙，案件2月1日由终院处理。香港司法机构网页显示，终审的法官有，终审法院首席法官张举能、常任法官李义，常任法官霍兆刚、非常任法官陈兆恺及司徒敬，他们五人将处理黎智英案，意味再多三人获特首指定为审理国安法案件的法官。

据香港01报道，《香港国安法》去年实施，香港行政长官在各级法院指定若干“指定法官”，负责处理相关案件，但特首办一直拒绝公布名单。

黎智英被控欺诈罪及《香港国安法》29条勾结外国或者境外势力危害国家安全罪，律政司去年底上诉至终审法院，由时任终审法院首席法官马道立、现任首席法官张举能，以及常任法官李义审理，这是首次有信息显示终审法院国安法指定法官的身份。

该案排期至今年2月1日再讯，终审法院通知显示，这次审理的法官除了张举能和李义之外，亦增添常任法官霍兆刚、非常任法官陈兆恺和司徒敬。由于此案涉及国安法，换言之，霍兆刚、陈兆恺及司徒敬均为终审法院国安法指定法官。

国安法指定法官名单一直没有公开，其他已知法官包括高等法院法官李运腾、周家明，总裁判官苏惠德，区域法院法官陈广池。