中国进口创纪录料促使美国谷物价格维持升势

芝加哥咨询公司AgResource Co认为，中国在下一个作物年度的玉米和大豆进口量料创纪录，继续吸收美国供应并促使价格维持上升趋势。

据路透社报道，AgResource总裁巴斯（Dan Basse）周三在巴黎粮食日（Paris Grain Day）会议上说，在2021/22作物年度，中国大豆进口量可能升至约1.1亿吨，2020/21作物年度料为1.03至1.05亿吨。

过去一年，中国需求推动谷物市场大涨，美国玉米期货周二跳升，因报告显示美国玉米和以玉米为原料的乙醇出口大幅增加。中国已经公布，2020日历年度大豆进口量达创纪录的1亿吨。

中国养猪业玉米消耗量也不断增加，巴斯估计中国2020/21年度进口料在2,500至2,700万吨左右，包括从美国进口的1,800至2,000万吨。他补充称，未来数年，中国玉米进口量可能介于2,500万吨至4,000万吨之间。其他分析师还预计，中国玉米和大豆进口量将激增。

中国2020年已经进口了创纪录的1,130万吨玉米，因国内玉米价格螺旋式上涨。

巴斯说：“数年来我们一直在谈论找到驱动需求的新力量，现在这股力量来自我们中国的朋友。”

巴斯和上海汇易咨询有限公司分析师Rosa Wang在会上说，中美贸易协议会使中国需求集中在美国供应上。Rosa Wang分析说，汇易咨询预期，继最近几个月进行有限的采购后，今年中国将购买更多的美国小麦，这是其推动进口更多美国农产品的一部分。

巴斯表示，供应紧张以及谷物和油籽价格上涨可能会持续长达两年，并称要推动美国农民尽可能多地种植玉米和大豆，就是需要有更高的价格。

他说，美国大豆价格有可能达到每蒲式耳15至17美元，玉米有可能达到5.70至6美元，超过本月创下的多年高点。