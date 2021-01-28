美驻联大使提名人：将积极努力应对中国影响力

获美国总统拜登提名出任美国驻联合国大使的资深外交官托马斯-格林菲尔德，昨天（27日）承诺她将“积极”（aggressively）努力应对来自中国的影响力。

据路透社报道，托马斯-格林菲尔德（Linda Thomas-Greenfield）在参议院为美国驻联合国大使提名人选而举行的听证会上，强调美国与联合国重新接触的重要性，并称此举的目的是要挑战中国努力“推动威权议程”的举措。托马斯-格林菲尔德也承诺，她将积极努力应对“中国在纽约的恶性努力”。

几名与会参议员提及托马斯-格林菲尔德2019年发表的一个演讲对北京有利，并向她提出关于这个演讲问题。托马斯-格林菲尔德回应时说：“中国的所作所为，我一点儿也不无知。我定期提到他们。”

美国《华盛顿邮报》早前刊登了专栏作家罗金（Josh Rogin）的评论文章，提到多名参议员曾在私人会议中，就托马斯-格林菲尔德2019年10月在乔治亚州的萨凡纳州立大学（Savannah State University）孔子学院发表的演讲内容，询问马斯-格林菲尔德。

几名参议院助手说，托马斯-格林菲尔德当时就中国对非洲的政策和意图持过于乐观和温和的态度，而美国政府当时正试图揭露中国在非洲的“许多滥用和虐待行为”。

文章引述演讲稿称，托马斯-格林菲尔德呼吁在非洲创造“三赢局面（win-win-win situation）”，即美国和中国将在非洲共同努力，促进善治、性别平等和法治等价值观。

托马斯-格林菲尔德也说，美国国务院正就前特朗普政府认定中国压制维吾尔族人，犯下了种族灭绝行为进行审查，因为此项认定“未遵循所有程序”。

美国前国务卿蓬佩奥在担任国务卿的最后一个工作日，认定中国在新疆犯下种族灭绝和反人类罪。中国外交部发言人华春莹上周三（20日）回击，批他是“末日小丑”。