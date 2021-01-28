蓬佩奥或为美总统初选做准备

对中国持强硬态度的美国前国务卿蓬佩奥将加入华盛顿智库哈德逊研究所（Hudson Institute），担任高级研究员。美国媒体报道，蓬佩奥也有可能为参加共和党总统初选，在2024年代表该党角逐总统宝座做准备。

据美国之音报道，哈德逊研究所前天（26日）宣布上述信息。研究所董事会主席斯特恩（Sarah May Stern）说：“蓬佩奥在公共服务方面的表现相当出色，加上他对我们使命所秉持的价值观的承诺，这将会是一个令人兴奋的合作机会。” 蓬佩奥也通过推特证实了他将加入哈德逊研究所的信息。

蓬佩奥在拜登就职后的第二天于推特发文写下“1384天”，而这个数字正好是距离2024年总统大选的天数。

报道称，哈德逊研究所是华盛顿知名保守派智库，在美国共和党政治中扮演越来越重要的角色。报道也引述美国《国会山报》的消息称，在如此重要的智库占有一席之地，将让蓬佩奥在下届总统竞选之前的这段时间参与政策讨论。哈德逊研究所这个星期早些时候也宣布，在特朗普时期担任运输部长的赵小兰（Elaine Chao）也加入了该研究所，成为“杰出会士”。

曾在美国国务院负责亚太事务的前助理国务卿史达伟（David Stilwell）成为美国东西方中心的董事会成员之一。在担任助理国务卿之前，史达伟曾担任东西方中心的客座高级研究员。与史达伟一起加入东西方中心的还有前特朗普政府的另外三名成员。

中国在拜登宣誓担任美国总统后，立即宣布对包括离任国务卿蓬佩奥在内的28名前特朗普政府要员实施制裁。拜登政府官员随后回应，指中国的制裁举动“没有建设性和消极”，像是在试图分化美国两党。

中国外交部网站21日凌晨1时许发布消息，宣布“对在涉华问题上严重侵犯中国主权、负有主要责任的28名人员”实施制裁。

除了蓬佩奥，其他被制裁者包括刚刚卸任的白宫贸易顾问、国家贸易委员会主任纳瓦罗；白宫国家安全顾问奥布莱恩；国务院东亚和太平洋事务助理国务卿史达伟；白宫副国家安全顾问博明；卫生部长阿扎尔；国务院次卿克拉奇；美国常驻联合国代表克拉夫特等。

美国之音引述美国和平研究所（United States Institute of Peace）官网的信息称，奥布莱恩（Robert O’Brien）明天（1月29日）将与现任国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）一起参与一场有关美中关系的研讨会。

美国之音认为，中国制裁的一个目的就是要影响两人今后的就业前景，“看来中国这一招不太灵”。