张伯礼：河北疫情与武汉不同 预计1月底出现拐点

中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼在接受央视记者专访时预测，本次河北的冠病疫情将在1月底出现明显拐点。

他指出，河北新增确诊病例由最高近百例增长到现在日增长个位数，说明防控措施效果显现。

张伯礼强调，这次河北疫情和去年武汉不一样，武汉病例清零后就彻底没有了，河北病例即使清零，也会因寒冷季节有利于病毒生存，后续出现散发病例，因此“确诊病例只要是个位数就是拐点出现了”。

张伯礼指出，目前河北疫情防控工作重心基本转到了病人康复上。出院患者只是没有传染性，不代表完全康复、完全治愈。

“很多病人出院时肺部还有一些炎症，有些病人的免疫功能还紊乱。” 张伯礼表示，积极干预是希望他们能以完全健康的身体回归社会、回归基本生活。

据央视新闻报道，张伯礼1月15日抵达河北石家庄后，走遍了河北每一个定点救治医院。

张伯礼表示，目前患者治愈后复阳几率很低，大概率低于5%，因采样、试剂、实验室稳定性等原因，很多复阳患者检测呈假阳性。另外，复阳患者往往毒性很低，暂未发现复阳后再感染他人的病例。“武汉当时有一批常阳病例，几个月检测了18次都是阳性，最后做病毒培养发现都是死病毒，几乎没有传染性。”

对于为何病毒无法完全排出体外这一问题，张伯礼解释称，因为有些痰的小分子沉浸在小的气道里，需康复时慢慢往外排，痰排出来了，它包裹的病毒也就排出来了，这些病毒都是死病毒。“但复阳的问题还是要引起重视，复阳后还是要隔离。”

张伯礼呼吁，今年鼓励就地过年，鼓励无特殊原因、非特别急需的情况下，尽量不要外出旅行。

此外，福建永安26日通报，指在进口棉花外包装冠病检测呈阳性。对此，中国疾控中心副主任冯子健此前在接受央视采访时表示，核酸阳性并不意味着一定有传染性。

“要看它污染的量，另外污染的病毒是不是有活性。”冯子健表示，到现在为止，虽然我们不断发现各种进口货品检出阳性，但是并没有发现普通的消费者被这种进口商品所污染的病毒感染。

购买进口货物，哪怕经过几道检测和消杀，毕竟难免做到无死角，理论上是有可能存在隐患的。张文宏回应称：“到目前为止，中国消费了无数的海鲜，买了无数的东西，我只是看概率，因为买了一件国外进来的东西而被感染，到现在为止一例都没有发生。”