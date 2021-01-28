中国财政部：政府负债率45.8%风险可控

中国财政部周四称，2020年中国政府债务余额与GDP之比（负债率）为45.8%，风险总体可控，下一步将持续完善法定债务管理，保持宏观杠杆率基本稳定，合理确定政府债券规模，保持适度支出强度。

据路透社报道，中国财政部并称，2020年专项债券发行使用情况良好、符合政策预期，下一步将完善专项债券项目确定机制，适当放宽发行时间限制，合理扩大使用范围；坚持债务风险防范，确保法定债券不出现风险。但是要坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

中国财政部指出，截至2020年末，地方政府债务余额25.66万亿元人民币（5.28万亿新元），控制在全国人大批准的限额28.81万亿元之内，加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元，全国政府债务余额46.55万亿元。

财政部称：“按照国家统计局公布的2020年GDP初步核算数101.6万亿元计算，政府债务余额与GDP之比（负债率）为45.8%，低于国际通行的60%警戒线。”

至于2020年新增专项债券额度3.75万亿元，已分批全部下达各省，除用于支持中小银行化解风险外，用于交通、市政和产业园区基础设施，以及职业教育和托幼、医疗、养老等民生服务领域约占八成，用于生态环保、农林水利、能源、冷链物流等领域约占两成。